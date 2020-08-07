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Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 12:00,Son Güncelleme:

Hatay'da 'gri liste'de aranan terörist yakalandı

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Hatay'da 'gri liste'de aranan terörist yakalandı
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HATAY'da, 'El Kaide terör örgütü üyeliği'nden 'gri liste'de aranan terörist Taner Küşioğlu, yakalandı. Gözaltına alınan Küşioğlu, mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, tespit ve deşifre edilmesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucu aranan terörist Taner Küşioğlu'nu Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yakaladı. İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesinde, 'El Kaide terör örgütü üyeliği'nden 'gri kategori'de yer alan El Kaide ve HAD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Taner Küşioğlu, gözaltına alındı. 4 ayrı suçtan da aranma kaydı olduğu saptanan Küşioğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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