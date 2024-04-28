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Hatay'da gökyüzünde esrarengiz cisimler... 'Sanki takım elbise giymişlerdi'

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#Hatay#Cisim#Gökyüzü
Hatayda gökyüzünde esrarengiz cisimler... Sanki takım elbise giymişlerdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 09:27

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı. Cisimleri görüntüleyen 35 yaşındaki Ali Değirmenci "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. " dedi.

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Hatayda gökyüzünde esrarengiz cisimler... Sanki takım elbise giymişlerdi

Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.

Hatayda gökyüzünde esrarengiz cisimler... Sanki takım elbise giymişlerdi

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Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim” ifadelerini kullandı.

Hatayda gökyüzünde esrarengiz cisimler... Sanki takım elbise giymişlerdi

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#Hatay#Cisim#Gökyüzü

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