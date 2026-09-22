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Hatay’da geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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#Hatay Kaza#Çocuk Kazası#Payas İlçesi
Hatay’da geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 13:41

Hatay’ın Payas ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Mahallelinin yardımıyla aracın altından çıkarılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatay’da geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, bahçede oynayan kız çocuğuna çarptı. Aracın altında sıkışan çocuk, yaralandı. Kazayı fark eden çevredekiler yardıma koştu.

Hatay’da geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aracı kaldıran mahalleli, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay’da geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Hatay Kaza#Çocuk Kazası#Payas İlçesi

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