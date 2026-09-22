Hatay’da geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Alican GÜMÜŞ/PAYAS (Hatay), (DHA) Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 13:41 Hatay’ın Payas ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Mahallelinin yardımıyla aracın altından çıkarılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında
Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, bahçede oynayan kız çocuğuna çarptı. Aracın altında sıkışan çocuk, yaralandı. Kazayı fark eden çevredekiler yardıma koştu.
Aracı kaldıran mahalleli, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Bültenleri ve E-Posta Tercihleri
Türkiye ve dünyadaki en güncel gelişmelerden haberdar olmak için, bültenlerin gönderileceği e-posta adresini girin.
Keşfetmeye Devam et