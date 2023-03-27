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Hatay’da geçici konut seferberliği... Bayrama yetişecek

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#Hatay#Geçici Konut#Geçici Barınma Evleri
Hatay’da geçici konut seferberliği... Bayrama yetişecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Depremin en büyük yıkımı yarattığı kentlerin başında yer alan Hatay’da geçici barınma evleri yapılıyor. Defne, Samandağ ve Kırıkhan’da yığma ve prefabrik şeklinde 1004 konut inşa ediliyor. İşçiler, evleri yıkılan depremzedelerin Ramazan Bayramı’nda geçici konutlara yerleştirilebilmesi için ter döküyor.

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HATAY’da toplam 237 bin 940 konut yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak kayıtlara geçerken, 38 bin 69 konutta da orta hasar tespit edildi. Depremin ardından vatandaşların büyük bölümü çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kalıcı konutların yapımı tamamlanana kadar depremzedelerin çadırlardan daha sağlıklı bir yaşam sürecekleri geçici barınma evlerine taşınması için çalışmalar sürüyor. Hatay’ın farklı noktalarında depremzedeler yapımı tamamlanan konteyner kentlere yerleşmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından Kırıkhan’da 504, Samandağ’da 250, Defne’de ise 250 yığma ve prefabrik konut yapılıyor.

KALICI KONUTLARINA KAVUŞANA KADAR

Geçici barınma evleri, depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleşene kadar sağlıklı bir yaşam sürebilecekleri 1+1 şeklinde yapılıyor. İçerisinde tuvalet, banyo, mutfak, çamaşır ve bulaşık makinesi alanları bulunan geçici konutlar 25 ila 28 metrekare arasında olacak. Kırıkhan’da 21 yatak blok şeklindeki geçici barınma evleri 39 ve 16 dönümlük iki etap olarak planlandı. Geçici barınma evlerinin bulunduğu alanlara çocuk oyun alanı gibi sosyal yaşam merkezleri de yapılacak. Depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşana kadar evlerde ve evlerin bulunduğu alanlarda rahat bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor.

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Hatay’da geçici konut seferberliği... Bayrama yetişecek
İçinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı bulunan geçici konutlar 25-28 metrekare olacak. Konutlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından inşa ediliyor.

BAYRAMA YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

TOKİ inşaat uzmanı Abdülselam Doğan şu bilgileri verdi: “Bir taraftan kalıcı konutların temeli atılırken bir yandan kalıcı konutlar tamamlanana kadar bu insanları çadırlardan kurtaracak daha sağlıklı bir ortamda yaşayacakları geçici barınma evlerini yapıyoruz. HATAY’da üç noktada da devam eden geçici barınma evlerini bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz. Kırıkhan’da 150’den fazla insan sahada çalışıyor. Evlerin, bayrama yetiştirilmesi için buradaki herkes gün boyu yoğun bir mesai harcıyor. Bayramdan önce AFAD’a teslim etmeyi planlıyoruz. AFAD’ın planlamasıyla bayramda çadırlardan buraya afetzedeler yerleşecek.”

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KURUM: 22 BİN 467 KONUTUN TEMELİ ATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 22 bin 467 konutun temelinin atıldığını açıkladı. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız” dedi. 

Hatay’da geçici konut seferberliği... Bayrama yetişecek

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#Hatay#Geçici Konut#Geçici Barınma Evleri

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