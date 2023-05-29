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Kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı: 13 yaralı

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#Hatay#İskenderun#Trafik Kazası
Kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı: 13 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 17:01

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı. Kazada, 13 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Antakya-İskenderun kara yolu Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yokuş aşağı inerken ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon, trafik ışıklarında bekleyen iki otomobillere, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

AYNI NOKTADA 3 YIL ÖNCE 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu arada, aynı noktada 3 yıl önce freni boşalan TIR’ın 24 araca çarptığı kazada, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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#Hatay#İskenderun#Trafik Kazası

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