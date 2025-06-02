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Hatay'da firari 6 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

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#Firari Hükümlüler#Hatay#Cezaevi
Hatayda firari 6 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 09:52

Hatay'da yapılan operasyonlarda 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

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Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

CEZAEVLERİNE GÖNDERİLDİLER

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan O.Ş, E.T, S.A, E.B, M.B. ve M.C.A. ile firari şüpheli R.Ö. yakalandı. İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen R.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Firari Hükümlüler#Hatay#Cezaevi

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