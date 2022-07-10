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Hatay’da feci kaza! Otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

#Hatay#Trafik Kazası#KAZA

Hatay’da Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AEM 046 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü.

Hatay’da feci kaza Otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay’da feci kaza Otomobil takla attı: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Hatay#Trafik Kazası#KAZA

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