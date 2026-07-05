Hatay’da feci kaza! Otomobil bariyerlere çarpıp devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

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Kaza, ilçedeki Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. M.E.C. yönetimindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİLER

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Kazada yaralanan sürücü M.E.C. ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bestami Keleş ile Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti, diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.