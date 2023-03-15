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Hatay'da enkazdan çıkarılan 1 kilogram altın sahibine teslim edildi

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#Hatay#Enkaz#Altın
Hatayda enkazdan çıkarılan 1 kilogram altın sahibine teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 13:53

Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında görev alan Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik korucuları, çelik kasa içerisinde buldukları 1 kilogram altın ziynet eşyasını depremzede sahibine teslim etti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Bitlis il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarına da destek veriyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güroymak İlçesi'nde görevli güvenlik korucuları Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgün Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir çelik kasaya ulaştı.

Hatayda enkazdan çıkarılan 1 kilogram altın sahibine teslim edildi

Kasayı açan ekipler, içinde 1 kilogram altın ziynet eşyası buldu. AFAD görevlileri ile bina sakinlerine ulaşan yetkililer ve kolluk görevlileri, yapılan araştırmanın ardından buldukları altını depremzede sahibine teslim etti.

Hatayda enkazdan çıkarılan 1 kilogram altın sahibine teslim edildi

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#Hatay#Enkaz#Altın

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