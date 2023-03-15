Hatay'da enkazdan çıkarılan 1 kilogram altın sahibine teslim edildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Bitlis il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarına da destek veriyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güroymak İlçesi'nde görevli güvenlik korucuları Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgün Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir çelik kasaya ulaştı.

Kasayı açan ekipler, içinde 1 kilogram altın ziynet eşyası buldu. AFAD görevlileri ile bina sakinlerine ulaşan yetkililer ve kolluk görevlileri, yapılan araştırmanın ardından buldukları altını depremzede sahibine teslim etti.