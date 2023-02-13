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Hatay'da enkazda kalan 8 aylık hamile Cemile öğretmen, toprağa verildi

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#Cemile Çeneli Aydın#Hatay#Deprem
Hatayda enkazda kalan 8 aylık hamile Cemile öğretmen, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 14:35

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, apartman enkazında kalan ve 8 aylık hamile olan öğretmen Cemile Çeneli Aydın’ın (32) cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki imam hatip ortaokulunda 2 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapan, 8 aylık hamile Cemile Çeneli Aydın'ın ailesiyle oturduğu apartman, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında, enkazda Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı; eşi Ozan Aydın ile kızı Öykü Ada (5) ise enkazdan sağ çıkarıldı.

Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Alaşehir ilçesine getirildi. Cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve yakınları katıldı. Cemile Çeneli Aydın'ın cenazesi, Çarıkkaralar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Cemile Çeneli Aydın#Hatay#Deprem

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