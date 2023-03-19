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Hatay'da enkaza dönen binadan 5 aile sağ kurtuldu

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#Hatay#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 09:28

Hatay'da ilk depremde araçların üzerine çöken 5 katlı binadan 5 aile sağ çıktı. İkinci depremle birlikte sadece son katı ayakta kalan binadan kurtarılan Onur Kamacı, yaşadıklarını anlattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapı ağır hasar aldı. Depremin üzerinden 40 günden fazla geçmesine rağmen ilginç kurtuluş hikayeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Depremde en çok hasarın meydana geldiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de 5 ailenin yaşadığı 5 katlı apartmanın ilk depremde tamamen çökmesini park halindeki araçların engellediği ortaya çıktı. İlk depremde iş yerlerinin bulunduğu alt katı çöken, üst katları sağlam kalan binadan ailelerin sağ olarak çıktığı öğrenildi.

Hatayda enkaza dönen binadan 5 aile sağ kurtuldu

İkinci depremle birlikte diğer katları da çöken binanın sadece üst katı kaldı. O binadan sağ çıkan Onur Kamacı, nasıl kurtulduklarını anlattı. Araçlar sayesinde kurtulduklarını belirten Kamacı, "Deprem sırasında araçlar bizi kurtardı. O araçlar olmasaydı biz de 5 katlı bina ile birlikte yerin dibine giriyorduk.

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Rabbim devletimize, milletimize aynı acıyı tekrardan yaşatmasın. Biz canımızı sağ kurtardık, Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Kaldığımız binanın sonucu bu. 5 katlı bina yerle bir oldu. Biz de araçların sayesinde o enkazdan kurtulduk" dedi.

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#Hatay#Deprem#Afad

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