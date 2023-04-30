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Hatay'da enkaz kalkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem#Afad
Hatayda enkaz kalkıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 12:42

HATAY’da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Gün içinde binlerce iş makinesinin kullanıldığı çalışmalar için yoğun mesai harcanıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yüzde 82,9'unun kaldırıldığını açıkladığı enkaz bölgesinde yoğun çalışma sürüyor. 21 bin 505 olan yıkık ve acil yıkılacak bina enkazının 17 bin 829'u bölgeden kaldırılırken, çalışmalarda 3 bin 106 kamyon, bin 38 ekskavatör olmak üzere 4 bin 243 iş makinesi yer alıyor.

Binalardan boşalan alanların görüntüsü ise yürek burkuyor. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz boşluklara bıraktı. Kentte bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan ağır hasar alan binaların da yıkımına devam ediliyor. (DHA)

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#Hatay#Deprem#Afad

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