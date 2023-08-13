Hatay'da en acı bekleyiş... Ağabeyinin yanından ayrılamadı

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Olay, saat 10.00 sırlarında Payas ilçesi sahilinde meydana geldi. 30 yaşındaki Muhammed Elali, serinlemek için girdiği denizden çıkamayınca yakınları durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Sahile çıkarılan şahsın cesedini gören yakınlarıysa zor anlar yaşadı. Şahsın kardeşiyse, ağabeyinin cansız bedeninin yanından bir an olsun ayrılmadı. Şahsın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.