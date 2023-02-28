Hatay'da Elif'i kurtarmaya çalışırken 4 kişiyi daha canlı çıkardılar

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a intikal eden Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri enkaz altında arama-kurtarma çalışmalarına katılarak yardım eli uzattı. İtfaiye çalışanları, uzun uğraşlarla çok sayıda kişiyi enkaz altından canlı çıkararak hayata tutunmalarına vesile olurken, zorlu süreçte unutamadıkları anları ve enkaz altındakilerle yaşadıkları diyalogları anlattı.

“HATAY'I BULAMADIK ORADA”

İtfaiye Çavuşu ve arama kurtarma ekibi amiri Celal Çöl, depremin ilk günü akşama doğru Hatay'a gittiklerini söyleyerek, “Hatay'da başka bir şey bekliyorduk, maalesef Hatay'ı bulamadık orada. Çok zordu. Olaya konsantre olmamız, oraya kendimizi alıştırmamız bayağı bir zor oldu. Ama enkazın içine girince artık kendi görevimizi, işimizi yapmaya başladık” dedi.

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“ORAYA ELİF İÇİN GİTMEMİZ 5 KİŞİNİN KURTARILMASINA SEBEP OLDU”

Hatay'da 11 gün görev yapan Celal Çöl, aldıkları ihbarın ardından bir apartmanın enkazından Elif isimli kız çocuğu ve 4 kişiyi daha kurtarmalarını anlattı. Enkazda çalışmaya başladıklarını belirten Celal Çöl, enkaz altında sadece bir kız çocuğunun göründüğünü ifade ederek, “Kız çocuğunun ismi Elif'ti. Elif'in sadece ayağı sıkışmıştı. Elif'i kolay kurtaracağımızı sandık ama Elif o kadar zor bir yerdeydi ki sadece kafamız ve vücudumuzun üst kısmı girebiliyordu. Orada sadece 2 kişi görev aldı. Sonra yaptığımız dinlemelerde enkazın içinde bir aileyi tespit ettik. Haktan isimli 3 yaşında bir çocuğumuz vardı. Onun yanında abisi Hasan Ali, kız kardeşi Hatice vardı. Bir de annesi vardı. 2 kişi Elif kızımızı çıkarmaya uğraşırken o arada 5 kişiyi birden kurtardık. Yani Elif'in oradaki varlığı, bizim oraya Elif için gitmemiz 5 kişinin kurtarılmasına sebep oldu. Elif'i kolay kurtaracağımızı sanırken, yaklaşık 12-13 saat uğraştık. Ama Elif ile uğraşırken o arada diğer enkazlardan da yaklaşık 7-8 kişiyi o saatler içinde kurtardık” şeklinde konuştu.

Elif ile aralarında geçen konuşmalardan da bahseden Çöl, “‘Elif sakin ol' diyorduk, Elif bize kızıyordu. ‘Benim ayağım sıkıştı, ağrıdı. Sizin ayağınız mı ağrıdı' deyip bizi fırçalıyordu. Ama biz tabii ki onun her şeyini hoş görüyorduk” diye konuştu.