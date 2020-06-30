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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 17:27,Son Güncelleme:

Hatay'da ele geçirildi! 4 yabancı uyruklu kişi gözaltında...

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Hatay'da ele geçirildi! 4 yabancı uyruklu kişi gözaltında...
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HATAYda tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 fildişi, 1 tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde Grekçe yazılar bulunan kitap, 3 sikke ve 1 heykel ele geçirildi.

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  • Hatayda Grekçe yazılı kitap, fildişi ve heykeller ele geçirildi
  • Hatayda Grekçe yazılı kitap, fildişi ve heykeller ele geçirildi
  • Hatayda Grekçe yazılı kitap, fildişi ve heykeller ele geçirildi
  • Hatayda Grekçe yazılı kitap, fildişi ve heykeller ele geçirildi
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Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 fildişi, 1 tarihi eser niteliği taşıyan üzerinde Grekçe yazılar bulunan kitap, 3 sikke ve bir heykel ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan yabancı uyruklu A.K. ve T. A.A. ile tarihi eserleri getiren yabancı uyruklu A.S. gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından A.S’nin evinde yapılan aramada bir adet tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirildiği bildirildi. 

DOLMUŞ DURAĞINDA BEKLERKEN YAKALANDI

Öte yandan, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde dolmuş durağında bekleyen yabancı uyruklu S.S.A.H. durumu şüpheli bulununca polis ekiplerince sorgulandı. Şüphelinin yanında bulunan poşette, bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Ortodoks dönemine ait üzerinde İbranice yazıların olduğu tablo ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklunun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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