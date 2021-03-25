Hatay'da ele geçirildi! 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ilçe girişinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Araçta arama yapan ekipler, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.
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