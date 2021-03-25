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Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)-
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Hatay'da ele geçirildi! 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hatay'da ele geçirildi! 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan polis, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik ilçe girişinde gerçekleştirilen yol kontrolünde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Araçta arama yapan ekipler, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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