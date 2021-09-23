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Hatay'da ele geçirildi! 12,5 milyon lira değerinde

#Ticaret Bakanlığı#Kaçakçılık#Polis

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'da gerçekleştirilen 3 operasyonda, 12,5 milyon lira değerinde kaçak ticari ürün ele geçirildiğini duyurdu.

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ANKARA, (DHA)- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmalarında, riskli görülen gümrük beyannameleri mercek altına alındı ve şüpheli olduğu düşünülen 3 işlem tespit edildi. Muhafaza ekiplerinin takibine takılan ilk işlemde, yurt dışından getirilerek, antrepoya alınan 1 ton 350 kilogram ağırlığındaki hayvan yeminin, paravan şirket üzerinden vergileri ödenmeksizin iç piyasa sürüleceği saptandı. Yapılan araştırmada, 4 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye'ye getiren firmanın, gümrük beyannamesinde belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi. Bunun üzerine araştırma derinleştirildi ve usulsüz düzenlenen faturalara ulaşıldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ürünlerin tamamına el koyuldu.

Diğer operasyonda ise yapılan analiz sonucu riskli bulunarak, X-ray taramasına sevk edilen 2 konteynerde; beyan edilen üründen daha fazla ürün olduğu, beyan edilmeyen ürünlerin gümrük kontrolünden kaçırılmak istendiği anlaşıldı; 1 milyon 500 bin lira değerinde PVC masa örtüsüne el koyuldu.

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Türkiye'ye getirilen tekstil ürünlerine ilişkin yapılan araştırma kapsamında da fermuar ithal eden firmanın işlemleri riskli görüldü. Müfettiş incelemesinin de devreye sokulduğu araştırmalarda, firmanın gümrük işlemlerinde ürünlerin kıymetini düşük göstermek üzere sahte fatura kullandığı, böylece gümrük vergisini olması gerekenin çok altında ödediği saptandı. Kapsamlı inceleme sonucunda firmanın, 7 milyon lira değerinde ürünü bu yöntemle Türkiye’ye sokarak, piyasaya sürmeyi amaçladığı belirlendi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 olayda ele geçirilen 12,5 milyon lira değerindeki kaçak eşyaya ilişkin soruşturma başlattı.

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#Ticaret Bakanlığı#Kaçakçılık#Polis