Hatay’da eğitime 1 gün ara verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı. Yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine 167 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 157’si su baskını ve 10 tanesi de mahsur kalma oldu. İhbarlara ekipler hızlıca müdahale ederek vatandaşların yardımına koştu. Kuvvetli yağış sonrası İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde AFAD Kriz Masası Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlara müdahale edildiğini dile getirerek “Bütün personel 24 saat esasına göre sahada görev yapmaktadır. Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yerde suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Hatta şunu söyleyebilirim; evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir” dedi.

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“ŞU ANDA YAĞIŞ MİKTARI 20 KİLOGRAMI BULMUŞ DURUMDA”

Metrekareye düşen yağışın an itibariyle 20 kilogramı bulduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, “Kuvvetli yağışın bir skalası var, 21 kilogram ile 50 kilogram arası. Şu anda yağış miktarı 20 kilogramı bulmuş durumda ama net olarak bilmiyoruz. Yağmur kesilmeden de bunun net ölçümünü yapmamız şu an için mümkün değil ama kuvvetli yağış skalasına girmiş durumdayız” dedi.

“ANTAKYA’DA BELİRLİ BÖLGELERDE OKUL MÜDÜRLERİMİZİN DE DEĞERLENDİRMESİNİ ALARAK YARIN EĞİTİME ARA VERECEĞİZ”

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde kısmi olarak okulların tatil edildiğini belirten Vali Masatlı, “Bununla ilgili bir değerlendirme yaptık, başta Antakya Kaymakamlığımız olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımızla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle gözden geçirme yaptık. Sadece Antakya’da belirli bölgelerde okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın eğitime ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir. Sadece bu kısmi olarak başta Antakya’nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, alt yapı sorununu çözme gayretinde olduklarını belirterek “Tüm imkanlarımızla güçlerimizi birleştirdik. Depremle beraber ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız” dedi.