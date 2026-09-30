Hatay'da duygu dolu bekleyiş sona erdi: Kumrular uçtu, beton mikseri 45 gün sonra mesaiye başladı

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Kumlu ilçesinde yaşayan Mulla Biçer, uzun yıllardır bir beton firmasında mikser şoförlüğü yaparak geçimini sürdürüyor.

Park halindeki aracını çalıştırmadan önce kontrol yapan Biçer, mikserin üzerinde kumru yuvası olduğunu fark etti. Yuvada yumurtalar bulunduğunu gören Biçer, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Firma tarafından alınan kararla, kumru yuvasının bozulmaması ve yavruların zarar görmemesi için mikser çalıştırılmadı. Yuvanın bulunduğu bölgeye "Dikkat, kuş yuvası var" yazılı kağıt asılarak önlem alınırken, yavruların yumurtadan çıkıp uçması beklendi.

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Yaklaşık 45 gün boyunca bekleyen Biçer, yavru kumruların yuvadan uçmasının ardından mikser yeniden mesaiye başladı.

"KUŞLAR GİTTİKTEN SONRA MİKSERİ ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADIK"

Miksere yuva yapan kuşların uçmasıyla mesainin başladığını söyleyen Mulla Biçer, "Mikserdeki kuşlarımız uçtu. Bir haftadır kuşlar yuvadan uçtu ve uçmasına şahit olduk. Kuşlar gittikten sonra mikseri çalıştırmaya başladık. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.