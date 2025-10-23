×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da düşen yıldırım böyle görüntülendi! 'Deprem oldu sandım'

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Yayladağı#Yıldırım
Hatayda düşen yıldırım böyle görüntülendi Deprem oldu sandım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 09:59

Hatay'da Yayladağı ilçesinde yaşayan Adem Bozkurt, şimşekleri görüntülemek isterken, yakın noktaya isabet eden yıldırımla deprem olduğunu düşünerek panik yaşadı.

Haberin Devamı

Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi'nde yaşayan Adem Bozkurt, geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan şiddetli yağışta telefonuyla video çekmek istedi. Evinin balkonunda oturup telefonuyla yağışı ve şimşekleri telefonuyla görüntüleyen Bozkurt, yakın bir noktaya isabet eden yıldırımla neye uğradığını şaşırdı. Bozkurt ve ailesi deprem olduğunu düşünerek panik yaşadı. Kameraya yansıyan görüntüde ise yıldırımın arazide boş bir noktaya isabet ettiği görüldü.

"YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ ANDA DEPREM OLDUĞUNU SANDIM"

Video çektiği sırada yıldırım düşmesiyle deprem olduğunu zannederek korkan Adem Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde çok güzel ve şiddetli yağmur yağdı. Ben o gece şimşekleri telefonumla çekiyordum. 15 dakikalık video kaydı aldım. Video çekerken yıldırım düştü ve onu çektim. Yıldırım düştüğü anda şiddetinde deprem olduğunu sandım. Yıldırım düştüğü anda çok sallandık. Yıldırım düştüğünde baya korktum, ben şimşekleri çekmek istemiştim. Yıldırım düşmesini çekeceğimi hiç beklemiyordum. Ondan dolayı yıldırımdan korktum. Boş bir araziye düşmüş dediler" ifadelerini kullandı.

Hatayda düşen yıldırım böyle görüntülendi Deprem oldu sandım

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Yayladağı#Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!