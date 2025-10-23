Hatay'da düşen yıldırım böyle görüntülendi! 'Deprem oldu sandım'

Haberin Devamı

Yayladağı ilçesi Şakşak Mahallesi'nde yaşayan Adem Bozkurt, geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan şiddetli yağışta telefonuyla video çekmek istedi. Evinin balkonunda oturup telefonuyla yağışı ve şimşekleri telefonuyla görüntüleyen Bozkurt, yakın bir noktaya isabet eden yıldırımla neye uğradığını şaşırdı. Bozkurt ve ailesi deprem olduğunu düşünerek panik yaşadı. Kameraya yansıyan görüntüde ise yıldırımın arazide boş bir noktaya isabet ettiği görüldü.

"YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ ANDA DEPREM OLDUĞUNU SANDIM"

Video çektiği sırada yıldırım düşmesiyle deprem olduğunu zannederek korkan Adem Bozkurt, "Geçtiğimiz günlerde çok güzel ve şiddetli yağmur yağdı. Ben o gece şimşekleri telefonumla çekiyordum. 15 dakikalık video kaydı aldım. Video çekerken yıldırım düştü ve onu çektim. Yıldırım düştüğü anda şiddetinde deprem olduğunu sandım. Yıldırım düştüğü anda çok sallandık. Yıldırım düştüğünde baya korktum, ben şimşekleri çekmek istemiştim. Yıldırım düşmesini çekeceğimi hiç beklemiyordum. Ondan dolayı yıldırımdan korktum. Boş bir araziye düşmüş dediler" ifadelerini kullandı.