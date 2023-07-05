Hatay'da depremzedeyi sırtında taşıyan polis konuştu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'un sahil kesiminde zaman zaman su baskınları meydana geldi. Suların tamamen çekilmediği sahil şeridindeki Çay Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, kimliği bilinmeyen bastonlu depremzede, yolun karşısına geçmek istedi ancak yapamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi Hasan Aba, durumu fark edip depremzedenin önce elinden tuttu, zorlandığını fark edince de sırtına alıp yolun karşısına geçirdi. O anlar, çevredeki kişinin cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada da paylaşıldı. Takipçiler, bu örnek davranışından dolayı polisi kutladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise görüntülerin ardından polis memuru Hasan Aba'ya teşekkür edip, hediye verdi. Düzenlenen törende mutluluğunu dile getiren Aba, "Ben dün görevimi yaptım. Deprem bölgesinde canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Vali Mustafa Masatlı ise tüm polislerin Deprem bölgesindeki kişilere her konuda yardımcı olduğunu belirterek, "Hasan kardeşimiz de yaşlı bir amcamızı su birikintisinden sırtına alarak geçirdi. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu davranışlar arkadaşlarımızın görünen yüzü. Bu ve buna benzer davranışı bütün arkadaşlarımız sergiliyorlar" diye konuştu. (DHA)