Hatay'da depremlerin ardından kuyumcuları yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı

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Antakya'da yıkılan kuyumcu dükkanlarını yağmalayıp İstanbul'a geldikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yağlamanın kuyumcu dükkanlarından birinin Caner Şerbetligil'e ait olduğu öğrenildi. Kuyumcu dükkanı ilk depremde ağır hasar alan ancak yıkılmayan Şerbetligil, anne babasının enkaz altında kaldığını öğrenince yardıma gittiği, ikinci depremde binanın yıkıldığı öğrenildi. Dükkanın enkazına giren hırsızlar, altın, para ve değerli eşyaları yağmaladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, Hatay'da yıkılan kuyumcuları yağmaladıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışması sırasında, Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenlendi. Şerbetligil'in kuyumcusunun da olduğu enkaz halindeki dükkanları yağmaladıkları belirlenen Mehmet G.(28), Ahmet I. (36), Hülya N.(31), Zekiye B.(33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı.

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Adreste yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını satıp lüks otomobil satın aldıkları belirlendi. Baskın yapılan evde ve otomobilde bulunan altın ve paraların yanı sıra otomobile de el konuldu.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.