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Hatay'da depremlerin ardından kuyumcuları yağmalayan 5 kişi İstanbul'da yakalandı

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#Yağma#Deprem#Kahramanmaraş
Hatayda depremlerin ardından kuyumcuları yağmalayan 5 kişi İstanbulda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 14:12

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Antakya'da yıkılan bir kuyumcu dükkanındaki altınları çalan 2'si kadın 5 şüpheli İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yağmaladığı kuyumcu dükkanlarından birinin sahibi olan Caner Şerbetçigil'in, enkaz altında kalan anne ve babasını kurtarmaya çalışırken, dükkanının soyulduğu ortaya çıktı.

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Antakya'da yıkılan kuyumcu dükkanlarını yağmalayıp İstanbul'a geldikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yağlamanın kuyumcu dükkanlarından birinin Caner Şerbetligil'e ait olduğu öğrenildi. Kuyumcu dükkanı ilk depremde ağır hasar alan ancak yıkılmayan Şerbetligil, anne babasının enkaz altında kaldığını öğrenince yardıma gittiği, ikinci depremde binanın yıkıldığı öğrenildi. Dükkanın enkazına giren hırsızlar, altın, para ve değerli eşyaları yağmaladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, Hatay'da yıkılan kuyumcuları yağmaladıkları tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışması sırasında, Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenlendi. Şerbetligil'in kuyumcusunun da olduğu enkaz halindeki dükkanları yağmaladıkları belirlenen Mehmet G.(28), Ahmet I. (36), Hülya N.(31), Zekiye B.(33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı.

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Hatayda depremlerin ardından kuyumcuları yağmalayan 5 kişi İstanbulda yakalandı

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Adreste yapılan aramada 32 parça yaklaşık 400 gram ağırlığında kolye, yüzük ve küpe, 2 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gümüş tespih, 1 adet kol saati ve bin 415 TL ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin çaldıkları altınların bir kısmını satıp lüks otomobil satın aldıkları belirlendi. Baskın yapılan evde ve otomobilde bulunan altın ve paraların yanı sıra otomobile de el konuldu.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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