Hatay'da depremin ardından doğal gaz boru hattı patladı

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Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" denildi.