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Hatay'da depremin ardından doğal gaz boru hattı patladı

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#Hatay#Deprem#Doğal Gaz Boru Hattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 08:46

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Topboğazı köyündeki doğal gaz boru hattında patlama ve yangın yaşandı. BOTAŞ, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışının durdurulduğunu açıkladı.

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Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

Yangının devam ettiği, BOTAŞ yetkililerinin de devrede olduğu öğrenildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş – Gaziantep doğal gaz iletim hattında oluşan hasar neticesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine doğal gaz akışı durdurulmuştur" denildi.

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