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Hatay'da depremde Hediye Şerifoğlu ve Dila Yabancı'dan acı haber

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#MUĞLA#Deprem#Hatay
Hatayda depremde Hediye Şerifoğlu ve Dila Yabancıdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 11:32

MUĞLA'dan ara tatilde memleketleri Hatay'a giden ve depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencileri Dila Yabancı (22) ile Hediye Şerifoğlu (22), yaşamını yitirdi.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dila Yabancı ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hediye Şerifoğlu, ara tatil dolayısıyla gittikleri memleketleri Hatay'da depreme yakalandı. Arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binaların enkazında kalan Dila Yabancı ve Hediye Şerifoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı.

Hatayda depremde Hediye Şerifoğlu ve Dila Yabancıdan acı haber

Hediye Şerifoğlu...

​Öte yandan MSKÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

Hatayda depremde Hediye Şerifoğlu ve Dila Yabancıdan acı haber

Dila Yabancı...

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#MUĞLA#Deprem#Hatay

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