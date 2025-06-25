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Hatay'da denize atlayan vatandaş kayalıklara çakıldı

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#Hatay#Yaralanma#Sağlık Ekipleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 09:06

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek istediği esnada denize atlarken kayalıklara çakılan şahıs yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan plajda meydana geldi. Serinlemek için gittiği plajda kayalıklardan denize atlayan bir kişi, dengesini kaybederek kayalara çarptı. Çarpışma sonrası şahıs yaralandı.

Hatayda denize atlayan vatandaş kayalıklara çakıldı

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi plajda yapılan yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Hatay#Yaralanma#Sağlık Ekipleri

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