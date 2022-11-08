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Hatay’da demir- çelik fabrikasında patlama: 5 işçi yaralı

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#Hatay#Payas#Fabrika
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 17:38

Hatay'ın Payas ilçesindeki demir- çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demir- çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim tesisinde, iddiaya göre, belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada etrafa saçılan demir malzemeler nedeniyle çevredeki bazı araçlar hasar gördü; tesiste çıkan yangını ise itfaiyeciler söndürdü.

Yaralanan 5 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, patlamanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Hatay#Payas#Fabrika

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