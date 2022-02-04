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Hatay'da dehşete düşüren olay! 'Ağabey' demeyen yengesini 37 yerinden bıçaklayıp kör etti

#Hatay#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

Hatay'da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven Recep İlgar (39), sesler üzerine alt kata inen öğretmen yengesi Mehtap İlgar'ı (34) da 'ağabey' demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp, boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözünü kaybetti.

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Olay, 26 Ocak’ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya’yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar, yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İlgar, alt kata indi. Recep İlgar, bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İlgar'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP GÖZÜNE SAPLADI

Evin mutfağından 2 bıçak alan Recep İlgar, Mehtap İlgar'ın boğazını kesmeye çalıştı. Mehtap İlgar, çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi Aysel İlgar, gelinini kurtarmaya çalıştı. Recep İlgar, bıçağı Mehtap İlgar’ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aysel İlgar, pencereye çıkıp sokaktaki komşularından yardım istedi.

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ELİNİ YIKADI KAÇTI

Mehtap İlgar kanlar içinde yere yığılırken, kayınbiraderi ise lavaboda ellerini yıkadıktan sonra evden çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehtap İlgar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Recep İlgar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehtap İlgar, yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti. Hayati riski atlatan Mehtap İlgar, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Mehtap İlgar, hala olayın şokunu atlamadığını belirterek, bir gözünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. İlgar, eşinin ve ailesinin desteğiyle bugünleri atlatmaya çalışacaklarını, tedavisi bittikten sonra olaya şahit olan çocuklarıyla birlikte psikolojik destek alacaklarını ifade etti. İlgar, kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtirken, kocası İrfan İlgar da eşinin yanında olduğunu dile getirdi.

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'OĞLUM İDAM EDİLSİN'

Aysel İlgar (65) da gelinini yerde görünce kendini kaybettiğini, sokağa çıkıp yardım istediğini anlatarak, "Ağlama ve bağrışma sesleri üzerine odaya geldim ve gelinimi kanlar içinde gördüm. O anda kendimi kaybettim. Oğluma gücümün yetmemesi üzerine hemen komşulardan yardım istedim. Gelinim suçsuz, o melek gibi bir kız. Cani oğlumun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve idam edilmesini istiyorum" dedi.

KANLI KIYAFETLERİNİ ATMADILAR

Aysel İlgar, gelinin olay sırasında üzerinde olan kanlı kıyafetlerini de gösterdi. Baba Hüseyin İlgar da oğluna tepki gösterirken, "Böyle evlat olmaz olsun" dedi. Olaya şahit olan Eylül İlgar ise, "Kardeşim Asya, Recep amcamın elini öpmedi diye amcam annemi bıçakladı" diye konuştu.

 

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#Hatay#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

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