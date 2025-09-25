×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da dehşet: Satırla katletti, 150 bin lirayı alıp kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Cinayet#Satır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 09:19

Hatay'da alacak verecek tartışmasında hemşehrisini narenciye bahçesinde satırla katleden yabancı uyruklu şahıs, iz takip köpeği 'Pamuk' sayesinde bulunarak yakalandı. Şahsın yakalanmasıyla birlikte öldürdüğü kişiden gasp ettiği 150 bin TL üzerinden çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde yaşandı. Mahallede bulunan şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu 2 şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C'.ye satırla saldırarak öldürdü.

Hatayda dehşet: Satırla katletti, 150 bin lirayı alıp kaçtı

Yaşananların ardından kendi ülkesinin vatandaşını öldüren T.E.R., 150 bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı. İşçilerin ölen şahsı görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

'PAMUK' FİRARİ ŞAHSI BULDU

Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla 'pamuk' adlı iz takip köpeği sayesinde firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Cinayet#Satır

BAKMADAN GEÇME!