Hatay'da dehşet: Satırla katletti, 150 bin lirayı alıp kaçtı

Olay, Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde yaşandı. Mahallede bulunan şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu 2 şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C'.ye satırla saldırarak öldürdü.
'PAMUK' FİRARİ ŞAHSI BULDU
Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla 'pamuk' adlı iz takip köpeği sayesinde firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.