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Hatay’da dehşet görüntü! Çocuklarının gözü önünde karısına bıçakla saldırdı

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#Hatay#Bıçaklı Saldırı#Karı-Koca
Hatay’da dehşet görüntü Çocuklarının gözü önünde karısına bıçakla saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 11:00

Kırıkhan’da 1050 konteyner kentte yaşayan çift arasında çıkan tartışmada koca elindeki bıçakla karısını çocuklarının gözü önünde yere yatırıp dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşandı. Konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısını yere yatırarak dövdü.

Hatay’da dehşet görüntü Çocuklarının gözü önünde karısına bıçakla saldırdı

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

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Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay’da dehşet görüntü Çocuklarının gözü önünde karısına bıçakla saldırdı

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GÖRÜNTÜLER KORKUTTU

Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi.

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#Hatay#Bıçaklı Saldırı#Karı-Koca

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