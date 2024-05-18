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Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

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#Hatay#DEAŞ#Operasyon
Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 02:05

Hatay’ın İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklandı.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

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#Hatay#DEAŞ#Operasyon

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