Hatay'da cuma hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz" konulu Cuma hutbesine İdlib'de şehit olan 33 asker için dua ederek başladı. Ahzab suresinden okuduğu ayette Allah'ın buyurduğu sözleri anlatan Erbaş, “Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir” dedi. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan Erbaş, "Tıpkı orada olduğu gibi bizi tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere karşı mücadele veriyoruz" dedi.



'BAYRAĞIMIZI İNDİRTMEYECEĞİZ'



Okuduğu Hadis-i Şerif'te ise Allah Resulü'nün, "Kim Allah'ın sözü yücelip hakim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır" diye buyurduğunu aktaran Erbaş, şöyle devam etti: "Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz.”



'MEHMETÇİK ZALİMİN KARŞISINDA'



Erbaş, Mehmetçiklerin daima mazlumun yanında ve zalimin karşısında olduğuna vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mehmetçiğimiz, dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir. Mehmetçiğimiz; ‘De ki: Hak geldi batıl yıkılıp gitti! Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur’ ayetine iman ederek, hakkın yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır. Mehmetçiğimiz, ‘Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz’ ayetine gönülden bağlanarak zaferden zafere koşmaktadır. Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin, ‘Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin’ nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir.”



'ACIMIZ BÜYÜK, YÜREĞİMİZ BURUK'



Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen insanlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere çıkan Mehmetçiklere dün hain bir saldırı yapıldığını hatırlatan Erbaş şunları dedi: "Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır.”



Erbaş, hutbenin ardından cemaate cuma namazı kıldırdı.