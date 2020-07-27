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AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Hatay'da çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayına karışan kişiler yakalandı

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Hatay'da çok sayıda motosiklet hırsızlığı olayına karışan kişiler yakalandı
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Hatay'da 18 motosiklet hırsızlığı suçuna karışan 2 kişi kovalama sonucu yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Akasya Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin "dur" ihtarına uymayan H.T. ve B.D, kovalamacanın ardından Gülova Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin kentte 2016-2020 yıllarında 18 motosiklet hırsızlığı suçuna karıştığı ve hırsızlıkları eşkallerinin belli olmaması için motosiklet kaskıyla gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerden H.T'nin 7 ayrı dosyadan arandığı ve 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

H.T. ve B.D, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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