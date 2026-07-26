Hatay'da cip yapımı süren köprüden düştü: 2 yaralı

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Kaza, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydan geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, korkuluğu olmayan ve yapımı süren köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ile birlikte yaralıları araçtan çıkarmak isteyen bir polis memuru, dengesini kaybedip düştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.