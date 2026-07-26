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Hatay'da cip yapımı süren köprüden düştü: 2 yaralı

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#Hatay#Trafik Kazası#Yaralı
Hatayda cip yapımı süren köprüden düştü: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 10:45

Hatay'da caddede seyir halinde olan cip, yapımı süren ve korkuluğu olmayan köprüden uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, yardım için uğraşan 1 polis memuru dengesini kaybedip düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydan geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, korkuluğu olmayan ve yapımı süren köprüden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatayda cip yapımı süren köprüden düştü: 2 yaralı

Vatandaşlar ile birlikte yaralıları araçtan çıkarmak isteyen bir polis memuru, dengesini kaybedip düştü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Hatay#Trafik Kazası#Yaralı

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