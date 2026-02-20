×
Hatay'da cip, polis aracına çarptı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 07:16

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, cip sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde cezaevi kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı. Araçta bulunan 2 polis memuru, kazada hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polislerin telsiz anonsuyla kaza yerine sağlık ve destek polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 polis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

