Hatay'da cip, polis aracına çarptı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde cezaevi kavşağında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı. Araçta bulunan 2 polis memuru, kazada hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polislerin telsiz anonsuyla kaza yerine sağlık ve destek polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 polis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.