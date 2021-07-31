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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 08:18 | Son Güncelleme:

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, açıklamasında, "Hatay Kırıkhan yangını kontrol altına alılndı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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