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Hatay'da CHP'den 54 kişi istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Hatay#Reyhanlı
Hatayda CHPden 54 kişi istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 23:01

 HATAY’ın Reyhanlı ve Kumlu ilçemlerinde aralarında 54 kişi CHP’den istifa etti.

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CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Yılmaz Sinirli ve Kumlu İlçe Başkanı Başkanı Erdal Çalım da aralarında bulunduğu 54 kişi CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Reyhanlı’da ilçe yöneticilerinden Ahmet Durmaz tarafından okunan ortak basın açıklamasında, parti içinde yaşanan sürecin kendilerini CHP çatısı altında görev yapamaz hale getirdiği vurgulandı. İlçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları olarak topluca istifa ettiklerini belirten Durmaz, bundan sonraki siyasi çalışmalarını Yeni Parti çatısı altında sürdüreceklerini ve geçiş yapacaklarını açıkladı.

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#CHP#Hatay#Reyhanlı

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