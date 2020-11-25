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Haber Giriş: 25.11.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

Hatay'da cenaze yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

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Hatay'da cenaze yolunda kaza: Çok sayıda yaralı var
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Hatay'daki akrabalarının cenazesine gitmek için yola çıkan Ali Atbatıran'ın kullandığı 33 CCK 27 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Topboğazı mevkisinde takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile birlikte İbrahim Öngel, Eren Öngel, Furkan Öngel, Sakine Avcıl, Aynur Avcıl, Gamze Avcıl, Azime Avcıl ve Hüseyin Avcıl yaralandı. Yaralılar kaza yapan araçtan çıkartılarak ambulanslar ile Kırıkhan Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

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