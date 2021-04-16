Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)
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Hatay’da caminin çatısında yangın
HATAY’ın İskenderun ilçesinde kaynak çalışması yapılan caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Pınarbaşı Mahallesi Pac Meydanı’ndaki T.E.K. Mescidi Camii’nin çatısında kaynak çalışması nedeniyle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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