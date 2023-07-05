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Hatay'da çadırkentte yangın: 50 çadır yandı

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#Hatay#Kırıkhan#Çadırkent
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 17:02

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırkentte çıkan yangında 50 çadır yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

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Kırıkhan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde AFAD'a ait 87 çadırın bulunduğu çadırkentte öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir çadırda çıkıp rüzgarın etkisiyle kısa sürede diğerlerine sıçrayan yangına Hatay Büyükşehir ile bölgede görev yapan diğer belediyelere ait ekipler müdahale etti.

Hatayda çadırkentte yangın: 50 çadır yandı

Çadırlarda kalanlar dışarı çıkarak güvenli bölgeye geçti. Çadırdan çadıra geçen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. 87 çadırın 50'si tamamen yanarken vatandaşlara ait eşyalar da kül oldu.

Hatayda çadırkentte yangın: 50 çadır yandı

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Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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#Hatay#Kırıkhan#Çadırkent

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