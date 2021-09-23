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Hatay’da cadde ve sokaklar göle döndü! Araçlar mahsur kaldı

#Hatay#Su Baskını#Sağanak Yağış
Hatay’da cadde ve sokaklar göle döndü Araçlar mahsur kaldı

Hatay'da aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, çok sayıda araç mahsur kaldı. Antakya’da Tarihi Uzun Çarşı da yaşanan su baskınlarından zarar gördü, vatandaşlardan bazıları dükkanlarını geç açtı.

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün su baskınları ve sel riski uyarısında bulunduğu Hatay’da, sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren yağmur nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Hatay’da cadde ve sokaklar göle döndü Araçlar mahsur kaldı

Antakya ve İskenderun başta olmak üzerine birçok ilçede etkili olan su baskınlarında çok sayıda araç suda kaldı. Merkezde Yeni Sanayi Sitesi’nde de yaşanan su baskınları, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı

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Öte yandan Antakya’da Tarihi Uzun Çarşı’da da su baskınları yaşandı, sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanaktan dolayı bazı dükkanlara su girerken, birçok esnaf da dükkanlarını geç açtı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince caddelerde biriken suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Hatay’da cadde ve sokaklar göle döndü Araçlar mahsur kaldı

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#Hatay#Su Baskını#Sağanak Yağış