×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da buzlanan yolda 11 araç zincirleme kazaya karıştı: 11 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay Kaza#Zincirleme Trafik Kazası#Buzlanma
Hatayda buzlanan yolda 11 araç zincirleme kazaya karıştı: 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2026 10:55

Hatay'ın Belen ilçesinde buzlanan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Belen-İskenderun kara yolu Halilbey mevkisinde meydana geldi. Buzlanan yolda 4 TIR, 3 otomobil, 2 kamyonet, cip ve minibüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatayda buzlanan yolda 11 araç zincirleme kazaya karıştı: 11 yaralı

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURULDU

Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Hatayda buzlanan yolda 11 araç zincirleme kazaya karıştı: 11 yaralı

Haberin Devamı

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay Kaza#Zincirleme Trafik Kazası#Buzlanma

BAKMADAN GEÇME!