Hatay'da bazı vatandaşlar bugün sandık başına gitti

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İlçedeki Harran Mahallesi'nin bir bölümü Yıldız Mahallesi, Uzunköy Karasüleymanlı Mahallesinin bir bölümü Zeytindalı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmı ise 15 Temmuz Mahallesi oldu. Mahallelerde muhtarlık seçimi başladı.

"KALABALIK OLDUĞUMUZ İÇİN BAŞVURDUK"

Harran’dan ayrılan Yıldız Mahallesi’nin tek muhtar adayı Ahmet Yıldız, “Yıllardır Harran Mahallesi'ne bağlıyız. Güverada, Tahaffuzhane bölgesi olarak Harran’a bağlıyız. Kalabalık olduğumuz için valiliğimize başvuruda bulunduk. Uygun görüldü. Bundan böyle Yıldız Mahallesi olarak yaşamaya ve hizmet almaya devam edeceğizö dedi.

Mahalle sakinlerinden Ekrem Yıldız da Harran’ın üç mahalleden oluştuğunu söyleyerek, “Nüfusumuz arttı, kalabalık oldu. Ayrıca Harran’a uzaktayız. Başvurumuz da onaylanınca artık Yıldız Mahallesi olarak yeni bir mahalle olduk. Muhtarlığımızı ayırdık. Allah hepimize hayırlı uğurlu etsin inşallahö diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Kemal Yıldız da yaptıkları başvurunun onaylanmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Böylece Reyhanlı’nın mevcut 47 olan mahalle sayısı 50’e yükselmiş oldu. (DHA)