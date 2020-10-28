Hatay'da bahçede çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi

Koyunoğlu Mahallesi'ndeki zeytin ve mandalina ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında bölgede kurulu çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.