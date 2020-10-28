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HATAY (AA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Hatay'da bahçede çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi

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Hatay'da bahçede çıkan yangın arı kovanlarına zarar verdi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bahçede çıkan yangın nedeniyle çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Koyunoğlu Mahallesi'ndeki zeytin ve mandalina ağaçlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında bölgede kurulu çok sayıda arı kovanı zarar gördü.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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