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Hatay'da bağırsakları tıkanan prematüre bebeğe cerrahi operasyon

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#Prematüre Bebek#Cerrahi Operasyon#Hatay
Hatayda bağırsakları tıkanan prematüre bebeğe cerrahi operasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 09:37

Defne Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 1300 gram ağırlığındaki prematüre bebeğin bağırsaklarındaki tıkanıklık, cerrahi operasyonla giderildi. Operasyonun ardından bebeğin tedavisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde uzman ekipler tarafından sürdürülüyor.

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Defne Devlet Hastanesi'nde 1300 gram olarak doğan prematüre bebeğin bağırsaklarında tıkanıklık tespit edildi. Tanı konulmasının ardından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Begüm Pişiren tarafından gerçekleştirilen operasyonla bağırsaktaki tıkanıklık giderildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tedavi sürecinin güvenli ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla aynı seansta santral venöz kateter (büyük damar yolu) yerleştirildiği belirtildi. Operasyonun ardından bebeğin tedavisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde uzman ekipler tarafından sürdürülüyor.

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#Prematüre Bebek#Cerrahi Operasyon#Hatay

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