Hatay'da bağırsakları tıkanan prematüre bebeğe cerrahi operasyon

Güncelleme Tarihi:
Defne Devlet Hastanesi'nde 1300 gram olarak doğan prematüre bebeğin bağırsaklarında tıkanıklık tespit edildi. Tanı konulmasının ardından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Begüm Pişiren tarafından gerçekleştirilen operasyonla bağırsaktaki tıkanıklık giderildi.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Tedavi sürecinin güvenli ve etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla aynı seansta santral venöz kateter (büyük damar yolu) yerleştirildiği belirtildi. Operasyonun ardından bebeğin tedavisi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde uzman ekipler tarafından sürdürülüyor.