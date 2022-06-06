Hatay'da anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 10 yaralı

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Kaza, Hassa-Kırıkhan otoyolu Güzelce Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Tarlada yakılan anız dumanının yoldaki görüş mesafesini düşürmesi sonucu 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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