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Hatay'da anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 10 yaralı

#Hatay#Hassa#Zincirleme Kaza
Hatayda anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1i ağır 10 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde tarlada yakılan anız dumanının kapladığı yolda görüş mesafesinin düşmesi sonucu 6 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

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Kaza, Hassa-Kırıkhan otoyolu Güzelce Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Tarlada yakılan anız dumanının yoldaki görüş mesafesini düşürmesi sonucu 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Hatayda anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1i ağır 10 yaralı

Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatayda anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1i ağır 10 yaralı

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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Hatayda anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1i ağır 10 yaralı

 

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#Hatay#Hassa#Zincirleme Kaza

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