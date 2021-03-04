AA
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Hatay'da amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iskeleden avlanan amatör balıkçının oltasına tabanca takıldı. Ekipler çalışmanın ardından tabancayı emniyete götürdü.
Amatör balıkçı Ahmet Çakır, Atatürk Anıtı Alanı arkasındaki iskeleden avlanırken oltası takıldı.
Balık sanarak oltasını çeken Çakır, misinanın ucundaki cismin tabanca olduğunu fark etti.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Ekipler çalışmanın ardından tabancayı emniyete götürdü.