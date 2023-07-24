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Hatay'da ağır hasarlı bina çelik halatlarla yıkıldı... O anlar kamerada

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#Hatay#Deprem#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 09:47

Hatay’da depremde ağır hasar alan on katlı bir binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatlarla gerçekleştirildi. Yıkım anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Birçok noktada olduğu gibi İskenderun ilçesinde de hasarlı evlerin yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, yıkımları hızlandırmak ve bir an önce enkazları kaldırmak için farklı yollar uyguluyor.

Karayılan Mahallesi’nde de 10 katlı binanın yıkımı 2 iş makinesine bağlanan çelik halatla yapıldı. Kolon ve kirişlerine hasar verilen bina iş makinelerinin uyguladığı kuvvetle yıkıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde yıkımı meraklı gözlerle izleyen vatandaşların panik yaşadığı da görüldü.

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#Hatay#Deprem#Yıkım