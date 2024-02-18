×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da ağır hasarlı bina böyle yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 09:49

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’daki 13 katlı bina iş makinasının darbesiyle yerle bir oldu, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu İskenderun ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 13 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Devasa binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; vatandaşların yıkılma anında yaşadığı panik ve kaçış anları kameraya yansıdı. 13 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!