Hatay’da ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı kamerada

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Hatay’ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan ve çökme ihtimali bulunan Asi Apartmanı’nın 8’er katlı 2 bloğu ile yine aynı mahalledeki 5 katlı Yılmaz Apartmanı'nın yıkımı için harekete geçildi. Yıkım için gerekli izinlerin alınmasının ardından, polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

3 bina, iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anları ise dronla havadan görüntülendi. (DHA)