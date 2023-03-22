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Hatay’da ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı kamerada

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#Hatay#Deprem#Afad
Hatay’da ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 09:56

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde ağır hasar gören 2’si 8 katlı, diğeri 5 katlı 3 apartman, kontrollü biçimde yıkıldı. Yıkım anları dron ile havadan görüntülendi.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan ve çökme ihtimali bulunan Asi Apartmanı’nın 8’er katlı 2 bloğu ile yine aynı mahalledeki 5 katlı Yılmaz Apartmanı'nın yıkımı için harekete geçildi. Yıkım için gerekli izinlerin alınmasının ardından, polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Hatay’da ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı kamerada

3 bina, iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anları ise dronla havadan görüntülendi. (DHA)

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#Hatay#Deprem#Afad

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