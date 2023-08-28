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Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü... Panik anları kamerada

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#Hatay#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 13:27

Hatay’ın Samandağ ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında depremde ağır hasar gören 2 katlı bina çöktü. Yetkililer, Samandağlı vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durması konusunda uyarılarda bulundu. İskenderun'da ise sağanak ve fırtınayla birlikte deniz suyunun bastığı Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı uyarı' ile meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmasını istediği Hatay'da şiddetli yağış etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi’nde 2 katlı ağır hasarlı bina, yağış sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. İhbar üzerine caddeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

Hatayda ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü... Panik anları kamerada

Binada inceleme yapan AFAD ve itfaiye ekipleri, yaşam belirtisine rastlamadı.

Hatayda ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü... Panik anları kamerada

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İSKENDERUN'DA SU BASKINI

İskenderun ilçesinde ise sağanak ve fırtınayla birlikte daha önce de depremden sonra sık sık deniz suyunun bastığı Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı için kurulan tören alanında brandalar uçtu. İşçiler, brandaları tutabilmek için uzun uğraş verdi. Bazı konteynerlerde depremzedelerin eşyaları ıslandı.

Hatayda ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü... Panik anları kamerada

Bölgede etkisini azaltan yağış, devam ediyor.

Hatayda ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü... Panik anları kamerada

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#Hatay#Deprem#Afad

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